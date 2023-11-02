VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
02 Kasım 2023 Perşembe 19:45:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:45:00

TCG Anadolu'ya vatandaşlardan yoğun ilgi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul Sarayburnu'nda 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin mavi vatandaki gururu TCG Anadolu bir kez daha İstanbulluları ağırladı.

Gemiyi gezenler duygu dolu anlar yaşadı.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı'na demirleyerek halk ziyaretine açıldı.

1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk ziyaretine açık olan deva gemiyi ilk gün 4 bin 445 kişi, son gün ise 6 bin 612 kişi ziyaret etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi ziyarete kapatıldı.

Etiketler : TCG Anadolu SİHA gemisi İstanbul Sarayburnu.
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum

Tolga Sarıtaş: Zeynep'siz alışveriş yapamıyorum
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
"İstanbul heyecan verici"

"İstanbul heyecan verici"
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX