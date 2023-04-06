TCG ANADOLU'nun teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun teslimatıyla ilgili tarihi verdi. Demir yaptığı açıklamada, TCG Anadolu'nun Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ TCG ANADOLU

Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıma yeteneğine sahip.