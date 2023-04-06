VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da martta şirket iflasları Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde
Bakan Kirişci: Tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi
Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 bin ton rekolte bekleniyor
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
Çocukken tribünden desteklediği Samsunspor ile şampiyon olmak istiyor
06 Nisan 2023 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 13:07:00

TCG ANADOLU'nun teslimat tarihi belli oldu

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG ANADOLU gemisinin teslimatının pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun teslimatıyla ilgili tarihi verdi. Demir yaptığı açıklamada, TCG Anadolu'nun Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ TCG ANADOLU

Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıma yeteneğine sahip.

Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TCG Anadolu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX