TCG ANADOLU'nun teslimat tarihi belli oldu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG ANADOLU gemisinin teslimatının pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun teslimatıyla ilgili tarihi verdi. Demir yaptığı açıklamada, TCG Anadolu'nun Pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyledi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ TCG ANADOLU
Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıma yeteneğine sahip.
- Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi
- Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 8 istasyonla açıyoruz
- Görüşmenin detayları ortaya çıktı
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı iddiası
- Depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek
- Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın yüzde 49'u kaldırıldı