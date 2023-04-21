TCG Anadolu'dan selamlama geçişi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk İHA/SİHA gemisi TCG Anadolu'nun 23 Nisan Pazar günü İstanbul Boğazı'nda selamlama geçişi yapacağını açıkladı.
TCG Anadolu, 23 Nisan Pazar günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek top atışıyla Başkan Erdoğan'ı selamlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini ve 21 pare top atışıyla Başkan Erdoğan'ı selamlayacağını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"TCG Anadolu, 23 Nisan 2023 saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva ile Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacak, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşlarımızı selamlayarak seyrine devam edecektir. TCG ANADOLU'ya uçaklarımız ve helikopterlerimiz de eşlik edecektir. Tüm halkımızı Avrupa ve Asya sahillerinden bu gururumuzu paylaşmaya davet ediyoruz."
TCG ANADOLU, 23 Nisan 2023 saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva ile Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacak, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşlarımızı selamlayarak seyrine devam edecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2023
TCG ANADOLU'ya uçaklarımız ve helikopterlerimiz... pic.twitter.com/WkVOOSXZun
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- TCG Anadolu'dan selamlama geçişi