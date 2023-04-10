TCG Anadolu TSK'ta teslim ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda TCG Anadolu gemisi bugün TSK'ya teslim edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda SİHA gemisi TCG Anadolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle TSK'ya teslim edilecek.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. ����— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023
✅ Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA
✅ Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ
MSB'DEN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "TCG ANADOLU hazır! Deniz Kuvvetlerimiz hazır!" ifadelerine yer verildi.
TCG ANADOLU hazır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2023
Deniz Kuvvetlerimiz hazır! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HVBBnKJclI