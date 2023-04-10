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10 Nisan 2023 Pazartesi 07:21:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 07:21:00

TCG Anadolu TSK'ta teslim ediliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda TCG Anadolu gemisi bugün TSK'ya teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda SİHA gemisi TCG Anadolu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle TSK'ya teslim edilecek.

MSB'DEN TCG ANADOLU PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "TCG ANADOLU hazır! Deniz Kuvvetlerimiz hazır!" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Dijital Medya Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Anadolu

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