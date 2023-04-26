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TCG Anadolu 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi
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26 Nisan 2023 Çarşamba 23:02:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 23:02:00

TCG Anadolu 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi

Kaynak: İHA

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Dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bugüne kadar 105 bin 604 kişi ziyaret etti. Gemiyi bugün ise 6 bin 464 kişi gördü.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi. Öte yandan bugün ise gemiyi 6 bin 464 kişi ziyaret etti.

Etiketler : TCG Anadolu gemi insansız hava aracı
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