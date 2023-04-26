TCG Anadolu 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, bugüne kadar toplam 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi. Öte yandan bugün ise gemiyi 6 bin 464 kişi ziyaret etti.