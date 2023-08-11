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11 Ağustos 2023 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 17:00:00

TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, deprem bölgesine 170'inci yardım treninin yola çıktığını bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesi için hazırlanan yardımları taşıyan trenin görüntülerine yer verdi.

Paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölgeye 170'inci yardım treninin yolcu edildiği belirtilerek, "Bugüne kadar gönderdiğimiz 170 adet yardım trenimizle 3 bin 154 vagonda, 4 bin 960 adet ürünü deprem bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Zor zamanda vatandaşımızın yanında ve hizmetindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : tcdd yardım treni deprem bölgesi
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