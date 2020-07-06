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06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:11:00

TBMM'nin 100. yılına özel 1 lira

Kaynak: TRTHaber

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Darphane Genel Müdürlüğü, TBMM'nin 100. yılına özel, 3 bin adet gümüş, 5 bin adet hatıra para basmıştı. Bu hatıra paralara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü yılına ithafen 100 bin adet hatıra 1 lira basıldı. Hatıra paralar tedavüle girdi.

Alışveriş sırasında her an karşınıza bu paralardan çıkabilir.

Hatıra 1 liraların ön yüzü normal 1 liralar ile aynı. Arka yüzünde ise TBMM'nin ilk binası yer alıyor.

Basımı yapılan gümüş ve bronz hatıra paraların satışı da sürüyor.

Bronz ve gümüş hatıra paraların arka yüzü tedavül hatıra paralarla aynı olsa da ön yüzü farklı. Bronz ve gümüş hatıra paraların ön yüzünde TBMM'nin 100. yılına ithafen 100 sayısı bulunuyor. Ve 100 sayısının son sıfırı sonsuzluk işaretiyle Türk bayrağına açılıyor.

Gümüş hatıra para 185, bronz 55 liradan satılıyor

Darphane Genel Müdürü Yasir Şahin, hatıra paraların nasıl temin edileceğine ilişkin şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız Darphane Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edebilecekleri gibi, Darphane Genel Müdürlüğümüzün girişindeki satış mağazamız var oradan da hatıra paraları temin edebilirler. Yalnız biraz acele etmelerinde fayda var. Şu ana kadar gümüşlerimizden 2 bin tane, bronzlardan 1800 tane satılmış durumda. Setlerimizden de 1200 tanesi satıldı."

Gümüş hatıra para 185 lira, bronz hatıra para 55 liradan satın alınabiliyor.

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