TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"

TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.