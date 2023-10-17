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TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"
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17 Ekim 2023 Salı 22:38:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 22:38:00

TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"

Kaynak: AA

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TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." denildi.

Etiketler : TBMMde İsrail saldırısı İnsanlık suçu kınama Gazzede hastaneler
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