TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

Törene, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM GENEL KURULU 23 NİSAN ÇOCUK ÖZEL OTURUMU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı. Şentop başkanlığında açılan oturumda, Şentop koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e koltuğunu devretti.

'Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları' projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinden toplam 102 çocuğun katılımıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapıldı.

Şentop Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, 'hayır' oyu çakması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e döndü ve muhalefetin her yerde olduğunu ifade etti.

Gülez yaptığı konuşmada, geleceğe dair hayallerini paylaşarak, "Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz" dedi.

Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel kürsüye çakarak konuşma yaptı. Sel, "Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" dedi.