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23 Nisan 2022 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 15:38:00

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna Şentop'un esprisi damga vurdu

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TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis'e gelen çocuklar kendi aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koltuğuna oturmak için oylama yaptı. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Şentop, ön sıralarda oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek 'Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var' dedi. O anlar izleyenleri güldürdü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı.

Törene, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

TBMM GENEL KURULU 23 NİSAN ÇOCUK ÖZEL OTURUMU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Çocuk Oturumu yapıldı. Şentop başkanlığında açılan oturumda, Şentop koltuğunu Mamak Atlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Havva Dilay Gülez'e koltuğunu devretti.

'Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları' projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinden toplam 102 çocuğun katılımıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum yapıldı.

Şentop Başkanlık Divanı oluşturulmasına ilişkin önergeyi okuttu ve oylamaya sundu. Şentop, 'hayır' oyu çakması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e döndü ve muhalefetin her yerde olduğunu ifade etti.

Gülez yaptığı konuşmada, geleceğe dair hayallerini paylaşarak, "Yarınların yetişkinleri ve karar alıcıları olarak isteklerim var. Biz çocuklar oyunlar oynarken birbirimizin farklılıklarını bilsek de kaynaşır ve oynarız. Dünyadaki bütün yetişkinlerin de bizler gibi davranmasını umuyorum. Her günün mutlu bayramlar gibi olmasını isteriz. İnsani yaşam hakkına sahip olduğumuzu bilmek isteriz" dedi.

Ali Kuşçu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berat Emir Sel kürsüye çakarak konuşma yaptı. Sel, "Dünyadaki bütün çocukların savaştan uzak, barış içinde kardeşçe yaşamalarını arzu ediyorum. Biz bu güzel amaç için çok güzel çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta barış dünyada barış' sözünü dünyaya öğretmek hepimizin görevidir" dedi.

Etiketler : TBMM Ali Kuşçu 23 NİSAN ÇOCUK OTURUMU
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