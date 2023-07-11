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11 Temmuz 2023 Salı 17:45:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 17:45:00

TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı

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TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.

Etiketler : TBMM Srebnetisa Bosna-hersek
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