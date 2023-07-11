11 Temmuz 2023 Salı 17:45:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 17:45:00
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının imzasıyla Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı.
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