VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferi iptal edildi
TBMM'de 'İhracat Teklifi' mesaisi
Ayı saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu
AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor
'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu
MSB, EFES-2022 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Vaka sayıları açıklandı: 975 yeni vaka, 4 vefat
Bakan Koca'dan sigarayı bırakmak isteyenlere çağrı
'Türkiye' Birleşmiş Milletler nezdinde tescillendi
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına istenen ceza belli oldu
Selçuk Bayraktar açıkladı: Yeni hedef taksi dron
Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı
Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
Adalet Bakanı Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı 'SAHA Girişim'
"Baya güzel işler yapmışız"
Terör örgütü panikte! Batı'yı DEAŞ'la tehdit ettiler
Türkiye'den müthiş hamle!
Bakanlık duyurdu: 3600 ek gösterge tamamlandı
O vekillere Süleyman Soylu şoku
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2022 Salı 22:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 22:30:00

TBMM'de 'İhracat Teklifi' mesaisi

Kaynak: AA

ABONE OL

İhracatı teşvik etmeyi ve serbest bölgeleri daha dinamik hale getirmeyi amaçlayan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Teklif ile ihracatı teşvik etmek ve serbest bölgeleri etkinleştirmek amaçlanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerin görüşmelerine geçildi.

Birinci maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Adan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın bir kısmı şirket sermayesine eklenecek

İhracatçı Birlikleri ile ilgili kanun teklifine göre, Hazine'nin özel mülkiyetindeki serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı sona erenler tasfiye edilecek. Böylelikle yeni yatırımcıların talepleri karşılanabilecek.

İhracatçılara etkin hizmet verilebilmesi için, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi daha güçlü finansal yapıya kavuşturulacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarı, söz konusu şirketin sermayesine eklenecek.

Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Etiketler : tbmm türkiye ihracat
Mahkemeden ret

Mahkemeden ret
Final 20 Ağustos'ta

Final 20 Ağustos'ta
Eski kocasını paylaştı

Eski kocasını paylaştı
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Yorgun Aleyna

Yorgun Aleyna
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz

Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
13 yıl sonra yeniden

13 yıl sonra yeniden
Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

Beverly Hills uyarlamasında rol alacak
Hızlı alışveriş

Hızlı alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX