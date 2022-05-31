TBMM'de 'İhracat Teklifi' mesaisi

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerin görüşmelerine geçildi.

Birinci maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Adan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın bir kısmı şirket sermayesine eklenecek

İhracatçı Birlikleri ile ilgili kanun teklifine göre, Hazine'nin özel mülkiyetindeki serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı sona erenler tasfiye edilecek. Böylelikle yeni yatırımcıların talepleri karşılanabilecek.

İhracatçılara etkin hizmet verilebilmesi için, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi daha güçlü finansal yapıya kavuşturulacak.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarı, söz konusu şirketin sermayesine eklenecek.

Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.