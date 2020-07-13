  • BIST
    117038
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7696
  • Altın
    399,2250
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:09:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:09:00

TBMM'de görüşülüyor! Para ve yıkım cezası geliyor

ABONE OL

Meclis'te görüşülen yasa teklifinde usulsüz hobi bahçelerine para ve yıkım cezaları öngörülüyor. Buna rağmen, hobi bahçeleri için 20 bin ila 70 bin liraya kadar fiyat talep edilen satış ilanları sıkça görülüyor.

Tarım arazilerine yapılan ve maksadı dışında kullanılan hobi bahçelerine yönelik düzenleme Tarım Komisyonundan geçerken tartışmalar da devam ediyor. Yasa teklifinde tarım arazisinde yapılan bu tür bahçelere ciddi para ve yıkım cezaları getirilmesine rağmen bazı emlakçılar internet üzerinden hobi bahçesi satmaya devam ediyor. Bazı ilanlarda hobi bahçeleri 20 bin liralardan 70 bin liralara kadar değişen fiyatlarda satılıyor.

100 BİN HOBİ BAHÇESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Son resmî verilere göre, 2019 yılında, kooperatif şeklinde kurulan hobi bahçesi sayısı 8. Bunların 5’i İzmir’de, 2’si Ankara’da, 1’i ise Aydın’da. Ülke genelindeki hobi bahçesi sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl içinde yasalaşması planlanan hobi bahçesi düzenlemesi ile birlikte arsa özelliği olmayan bölgelerde bu tip yapılaşmalara izin verilmeyecek. İzinsiz yapılan hobi bahçeleri için, ilk tespitte bin liradan az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metrekaresi için 10 TL idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın giderilmesi için verilecek 2 ay süre içinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa uygulanan para cezasının 3 katı ceza kesilecek. Bunun ardından da 1 ay içinde hobi bahçeleri belediye veya il özel idaresi tarafından yıkılacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası’na göre de verimli tarım arazileri üzerinde herhangi bir yapılaşma yapmak yasaklanıyor.

KOMİSYON BAŞKANI NOKTAYI KOYDU

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç bazı kooperatiflerin yaptığı yasa suiistimalini şöyle anlatmıştı: Tarım alanı yapmak için yerel yönetimden su ve elektrik hizmeti alıyorsunuz, sonra tarım arazisine 30-40 konut yapıyorsunuz. Bu araziler resmiyette ‘Tarımsal Üretim Kooperatifleri’ olarak görünüyor. Devlete ‘Tarım üretmek için kooperatif kuruyorum’ diyorsun, sonra başka şeyler yapıyorsun.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER