TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ardında TBMM'de önemli bir adım atıldı.
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. TBMM, 11 ilde meydana gelen depremi araştıracak.
21 ÜYEDEN OLUŞACAK, 3 AY ÇALIŞACAK
TBMM Genel Kurulu'nda 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler birleştirilerek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 21 üyeden oluşacak komisyon 3 ay süreyle çalışacak.
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