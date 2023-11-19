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19 Kasım 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 14:15:00

TBMM'de bu hafta bütçe görüşmelerinde komisyon süreci tamamlanacak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Haftalık çalışmasına 21 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç altışar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KOMİSYON SÜRECİ TAMAMLANACAK

Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın Dışişleri Bakanlığının, 21 Kasım Salı günü Adalet Bakanlığının, 22 Kasım Çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 23 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 24 Kasım Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile 2024 yılı gelir bütçesi, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Böylece komisyonda 2024 bütçesinin görüşmeleri tamamlanmış olacak.

Ayrıca 23 Kasım Perşembe günü Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Etiketler : tbmm bütçe görüşmeleri komisyon
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