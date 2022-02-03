03 Şubat 2022 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 15:40:00
TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı!
TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi
TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi
Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na Salı günü sunacak.
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ek gözaltı süresi talep edildi
- TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı!
- Başkan Erdoğan Ukrayna'da resmi törenle karşılandı
- MSB duyurdu: 43 terörist etkisiz hale getirildi
- Ukrayna'dan Rusya'ya Türkiye teklifi!
- Harekatın adı neden Kış Kartalı?