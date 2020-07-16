TBMM Genel Kurulu'nda, şehit 9 polis için başsağlığı mesajı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Van'da düşen keşif uçağı ile Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 polis için üzüntülerini dile getirdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, silah arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, "Bu toprakları vatan edinmek için, her bir şekilde vatan olarak kalması için ağır bedeller ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet güçlerimiz vatanı müdafaa ve vatanın huzuru için dur durak bilmeden mücadele etmektedirler. Bugün maalesef güne üzüntü veren haberlerle uyandık. Siirt Pervari'de terörle mücadele esnasında 2 kahraman Özel Harekât polisimiz ve Van'da 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere 7 Emniyet mensubumuz, insanlı keşif uçağımızın kırıma uğraması sonucu şehadete yürümüşlerdir. Rabbim şehadetlerini kabul buyursun, kıymetli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.