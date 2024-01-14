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TBMM Genel Kurulu mesaisine 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak
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14 Ocak 2024 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 12:00:00

TBMM Genel Kurulu mesaisine 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak

Kaynak: AA

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Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, mesaisine 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününden itibaren devam edecek.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından "toplanmama kararı" alan TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) üye seçecek Genel Kurulun, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmesi planlanıyor.

Genel Kurulda bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri de ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonun bu hafta toplanarak çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Etiketler : tbmm genel kurulu bütçe görüşmeleri ekonomi
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