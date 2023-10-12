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12 Ekim 2023 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 15:17:00

TBMM Genel Kurulu İsrail-Filistin çatışması gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Fidan, milletvekillerini bilgilendirecek.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

    Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

    TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

    Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

    Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirecek.

    Etiketler : TBMM İsrail-Filistin Dışişleri Bakanı
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