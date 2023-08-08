TBMM Genel Kurulu, ikinci kez olağanüstü toplandı: Genel görüşme önergesi reddedildi
TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündemiyle, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü' toplandı. Muhalefetin genel görüşme önergesi reddedildi
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez 'olağanüstü' toplandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan meclis çalışmalarına katılmak için genel kurula geldi.
Bahçeli, Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ifade ederek, "Muhalefet unsurları her zaman olaganustu toplantiya çağıracak bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayiz" dedi.
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