VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Yahudisi bir bebeğin yetkililer tarafından anne babasından alınması protesto edildi
Suriye'de kimyasal silah saldırılarında ölenlerin yakınları adalet bekliyor
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'da
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
Avustralya'dan Filistin kararı: İşgal tanımı yeniden kullanılacak
Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
08 Ağustos 2023 Salı 15:12:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 15:12:00

TBMM Genel Kurulu, ikinci kez olağanüstü toplandı: Genel görüşme önergesi reddedildi

ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, Akbelen gündemiyle, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü' toplandı. Muhalefetin genel görüşme önergesi reddedildi

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez 'olağanüstü' toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan meclis çalışmalarına katılmak için genel kurula geldi.

Bahçeli, Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ifade ederek, "Muhalefet unsurları her zaman olaganustu toplantiya çağıracak bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayiz" dedi.

Etiketler : TBMM Genel Kurulu CHP Meclis
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX