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08 Ağustos 2023 Salı 15:12:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 15:12:00

TBMM Genel Kurulu, ikinci kez olağanüstü toplandı

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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez ‘olağanüstü' toplandı.

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis tatildeyken ikinci kez 'olağanüstü' toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan meclis çalışmalarına katılmak için genel kurula geldi.

Bahçeli, Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu ifade ederek, "Muhalefet unsurları her zaman olaganustu toplantiya çağıracak bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayiz" dedi.

Etiketler : TBMM Genel Kurulu CHP Meclis
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