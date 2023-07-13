TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov'la görüştü

Oktay ve beraberindeki heyet İsmailov ile görüşerek, iki ülkenin parlamentoları arasındaki işbirliğini ele aldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, ata yurdu Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İsmailov'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını iletti.

Oktay, ülkede hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının Özbek halkı ve devletine hayırlı olmasını diledi.

Özbekistan'ı, ortak medeniyetin kaynağının derinliklerinde Türk kültürü ve dilinin köklerinin yattığı topraklar olarak nitelendiren Oktay, ortak medeniyetin mensubu olan Türk ve Özbek halklarının gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza ettiğini, birbirlerini tarihin her döneminde mümkün olabildiğince desteklediklerini vurguladı.

Özbekistan'ın, Orta Asya'da barış ve işbirliğinin güçlenmesi, Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi için çalıştığının altını çizen Oktay, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin iki ülke cumhurbaşkanlarının dirayetli liderliğinde hızla güçlendiğini ve Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltildiğini söyledi.

İsmailov da ülkesinin Türkiye ile çok yakın ilişkilerine işaret etti. İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki samimi ilişkilerin önemini vurgulayan İsmailov, ülke parlamentosunun alt kurulu Yasama Meclisi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Ülkesinin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) tüm toplantılarına katıldığını dile getiren İsmailov, TÜRKPA'ya üyelikle ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

OKTAY, ÖZBEKİSTAN'DAKİ TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ



Görüşmenin ardından Oktay ve İsmailov, Yasama Meclisi binasını gezdi, Oktay meclisin faaliyeti hakkında bilgi aldı.

Oktay, daha sonra Özbekistan'da faaliyetleri bulunan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Özbekistan'daki Türk iş insanlarının karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi alan Oktay, bunları ilgili Özbek makamlarına ileteceğini söyledi.

Toplantıya, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan-Türkiye İş İnsanları Derneği (UTID) Başkanı Davut Azmi Erbaş ve çok sayıda Türk iş insanı katıldı.