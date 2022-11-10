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10 Kasım 2022 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 16:45:00

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Türkiye Yüzyılı iddiası 85 milyonun hedefidir

Kaynak: AA

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, "Türkiye Yüzyılı" iddiasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı Cumhuriyet meşalesinin ikinci yüzyıla taşınması için büyük bir inancı, davayı temsil ettiğini ve 85 milyonun hedefi olduğunu söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hediyesinin, Cumhuriyet, tam bağımsız Türkiye olduğunu belirten Yayman, Cumhuriyet'in bir çocuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'i ileri götürmek, muasır medeniyet seviyesi düzeyine çıkarmak için yaptıklarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı" ifadesinin "AK Parti'nin seçim sloganı" şeklinde değerlendirenler olduğuna işaret eden Yayman, "Türkiye Yüzyılı iddiası, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı cumhuriyet meşalesinin ikinci yüzyıla taşınması için büyük bir iddiayı, inancı, davayı temsil etmektedir ve 85 milyonun hedefidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ACABA ONLARA BİR TALİMAT MI GELDİ?"

Altılı masanın ortakları arasında bir tartışmanın olduğunu dile getiren Yayman, milletin, HDP sözcülerinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söyledikleri sözler karşısında CHP'den bir cevap beklediğini söyledi. Yayman, "CHP, bu ortakları arasındaki tartışmayı nasıl değerlendiriyor?" diye sordu.

Altılı masanın, başörtüsü meselesinin Anayasa'da düzenlenmesi konusunda ne düşündüğünü bilmediklerini söyleyen Yayman, aralarında bir ihtilaf olduğunun açık olduğunu ifade etti. Yayman, "CHP ve HDP, gözüken o ki başörtüsü düzenlemesiyle ilgili kapıları kapatmış durumdalar. Fakat Saadet Partisinin, Erbakan Hoca'nın mirasçısı olduğunu söyleyenlerin, Tayyip Erdoğan'ın iktidarını engellemek için her şeyi söyleyenlerin, başörtüsüyle ilgili ne dediklerini duymadık. Her konuda konuşanlar, bu meselede susuyorlar. Neden? Acaba onlara bir talimat mı geldi?" diye sordu.

AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle başlayan tartışmada kriz senaryosu üretenlerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları karşısında bir kez daha yanıldıklarını, bu ittifakı yanlış okuduklarının ortaya çıktığını belirten Yayman, "Cumhur İttifakı'nı eski Türkiye'nin sözlüğüyle okumaya çalışanlar, her zaman kaybetmeye mahkumdurlar. Bu ittifak, Türkiye'yi küresel bir güç haline getirme ittifakıdır." dedi.

"BU GÜCÜ NEREDEN ALIYORSUNUZ?"

İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ifadelerini kınayan Yayman, "Bir başbakanı asan, iki bakanı idam edenler, belli ki kana doymamışlar, yeni kurbanlar aramaktadırlar. Siz, vampir misiniz? Siz, bu gücü nereden alıyorsunuz? Siz kimsiniz, kimden yetkiyi alarak, seçilmiş bir cumhurbaşkanını yargılamaktan bahsediyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "AK Parti'den transfer teklifi aldığı" şeklindeki iddiasına ilişkin Yayman, "Çık açıkla, sana kim bu teklifte bulundu. Yalan haber, algı operasyonları yaparak, Hatay'da bozulan algını, imajını düzeltme operasyonu yapma." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, EXPO'da yaşadığı rezaleti örtmek ve unutturmak istediğini söyleyen Yayman, "Belli ki CHP'den de beklediği ışığı görememektedir ve kendisine pazarlık gücü elde edebilmek için AK Parti'mizin adını kullanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Yayman, böyle bir teklifin söz konusu olmadığını açıkladı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı "Türkiye Yüzyılı" ifadesine ilişkin değerlendirmeleri sorması üzerine Yayman, "(Türkiye Yüzyılı) ifadesi, bütün milletimizin bir sözüdür, hayalidir, iddiasıdır. Yani 'Türkiye Yüzyılı' ifadesinden insanlar rahatsızlık duymazlar, bundan bilakis mutlu olurlar. Çünkü bu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, ikinci yüzyıla taşıma iddiasını, hayalini ve vizyonunu ortaya koymaktadır. Bunu bir partiyle, bir kişi ile bağdaştırmak doğru değildir." diye konuştu.

Etiketler : hüseyin yayman türkiye yüzyılı türkiye
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