TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını yaptı

TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

Buna göre, Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Sözcülüğe AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Katip Üyeliğe MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Komisyon Başkanı Aydoğdu, "çocuk" ve "istismar" kelimelerinin bir araya gelmemesi gerektiğini söyleyerek, "Hayat istenmeyen şeylerle dolu. Bunun için siyaset yapıyoruz. Her şey gönlümüzce olsa devlete, kamu otoritesine, siyasete gerek yok." dedi.

Milletvekili olarak en zor görevlerinden birini yürüteceğini belirten Aydoğdu, "Çocukluk benim için insan olmanın en asli unsuru. Çocukluktan uzaklaştıkça adeta insanlıktan da uzaklaşırız. Çocukları anlayabildiğimiz sürece insanız hatta içindeki çocuğu yaşatanlar, insanlıktan da uzaklaşmaz, yaşlanmazlar da... İçindeki çocuğu ne kadar yaşatıyorsa o kadar iyi insandır. Ülkemizde çok tatsız bir olayla gündeme gelen çocuk istismarı konusunu araştıracağız." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, seçime az bir zaman kaldığını ifade ederek, hızlı, enerjik bir çalışma programının takip edilmesini istedi.

Çocukları koruma konusunda duyarlılığın, insan olmanın en temel niteliği olduğuna dikkati çeken Emir, "Bence bu konuyla evlilik meselesini asla karıştırmamak gerekir. Evlilik, burada suçun üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir kisve. Bu meselenin erken yaşta evlilikle ilgisi yok. Ülkemizde erken yaşta evlilik sorunu var ama burada çocuğun sistematik cinsel istismarı var. Başka bir tanım yaparsak ilk başta ıskalamış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

"BİR ÇOCUĞU BİLE KURTARABİLİRSEK NE MUTLU"



AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, siyaset üstü düşünerek çocuk istismarı konusunda yasal boyutta eksik kalanları kapatmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bir çocuğu bile kurtarabilirsek ne mutlu bize." diyen Düzgün, konunun özel olduğunu belirterek komisyon toplantılarının basına kapalı olmasını talep etti.

Komisyonda yapılacak bilgilendirmelerin önemli olacağına değinen Düzgün, "Belki şehir şehir değerlendirme yapılacak. Bunların sosyal medyada paylaşılmaları yanlış anlaşılma dışında izdihama da neden olabilir. Suç işleyen bazı kişiler bundan nemalanabilir." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Emir, sosyal bilimlerde "kara rakamlar" diye adlandırılan bazı bilgilerin, özellikle ahlaki nedenlerle gizlendiğini söyledi.

Komisyonda da bu durumla karşılaşabileceklerini anlatan Emir, "Komisyonda, 'Bunlar kötü, içimizi kaldırıyor, kabullenemiyoruz, bunlar Türk toplumunun bir parçası olamaz, ahlaki düşüncemizle ilişkisiz.' gibi bir yaklaşımla bunları görmezden, duymazdan gelir veya komisyonun içinde saklama gayretine girersek büyük yanlış olur." diye konuştu.

Komisyon hassas bir konuyu araştıracağını belirten Emir, "Bizim çıkıp birilerini, bir tarikatı, anlayışı, mahkum etme, 'istismarcı' yaftası yapıştırma gibi bir derdimiz asla olamaz. Komisyon olarak önce teşhis koyacağız." ifadesini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, komisyona gerekçe olan olayın, toplumun her kesimini yaraladığını söyledi.

Çocukların siyaset üstü olduğunu kaydeden Kurtulan, "Hepimizin geleceği olan çocuklara daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmeliyiz. Çocuklarımızın daha güvende, huzur içinde, sağlıklı yetişebilmeleri bizlerin görevi, sorumluluğu. Komisyon üyelerinin gereğini yapma konusunda sağduyulu davranacağına inanıyorum." dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, çocuk istismarının, toplumun en önemli problemi olduğunu belirterek, komisyon çalışmalarının, gerekli yasal tedbirlerle bir sonuca ulaşmasını diledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türk-İslam medeniyetinde çocuğun, insan fıtratının en masum hali olduğunu söyleyerek, çocukların her zaman korunması gereken bireyler olduğunu belirtti.

"Çocuk" ile "istismar" kelimesinin bir arada geçmesinin, kendilerini derinden yaraladığını kaydeden Öztürk, komisyonun başarılı bir çalışmaya imza atmasını temenni etti.