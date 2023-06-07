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07 Haziran 2023 Çarşamba 11:23:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:23:00

TBMM, bugün yeni başkanını seçecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün yapılacak oylama ile yeni meclis başkanını seçecek. Kapalı yapılacak olay oylamada 5 aday yarışacak.

TBMM'de yeni dönemin başkanı bugün yapılacak oylama ile belirlenecek.

Saat 14.00'te toplanacak olan Meclis Genel Kurulu gizli oylama ile yeni meclis başkanını seçecek.

Başkanlık yarışının AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş ile CHP grubunun adayı Tekin Bingöl arasında geçmesi bekleniyor..

Mecliste bulunan ittifakların vekil sayısı göz önüne alındığında AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş'un en geç üçüncü turda seçilmesi öngörülüyor.

400 MİLLETVEKİLİ ŞARTI

Yapılan oylamada adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyunu alması gerekecek.

İlk 2 turda 400 milletvekili şartını sağlayamayan adaylar üçüncü turda yarışacak. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy alan aday yeni TBMM Başkanı olarak seçilecek.

Oylamanın 4'üncü tura gitmesi durumunda ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

Etiketler : TBMM AK Parti MHP Numan Kurtulmuş CHP Tekin Bingöl
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