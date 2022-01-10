HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

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10 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 16:00:00

TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

Kaynak: DHA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop(HDP milletvekilinin terörist ile fotoğrafı): Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(HDP milletvekilinin terörist ile fotoğrafı): Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum.

"Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar."

Etiketler : Mustafa Şentop HDP milletvekili PKK
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