HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(HDP milletvekilinin terörist ile fotoğrafı): Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum.

"Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar."