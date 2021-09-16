VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
ABD'liler online veri güvenliğinden endişeli
ABD Kongresi tekrar demir çitle çevrildi
Bakan Kurum: İklim krizi tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir mesele değil
Türkiye'de 28 bin 118 yeni vaka
Yeni Ekonomi Paketi'nin ana başlıkları belli oldu
Marmaris'te orman yangını
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
"Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"
Türk jetleri yurda döndü
Testi yapılan füzelerde kullanılan teknik dünyada bir ilk
Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
İşte Türkiye'nin yeni zırhlısı "Altuğ"
Fransa: Sırtımızdan vurulduk
İspanya'da bomba ihbarı polisi harekete geçirdi... Kent merkezi tahliye edildi
DSÖ dünyaya müjdeyi verdi
TUSAŞ'tan heyecanlandıran açıklama: Çalışmalar başladı
Antikor seviyesini yükseltiyor
Zerrin Özer, Yerel Zincirlerle birlikte itiraz etti
Almanya'dan Mali'ye Rus şirketi Wagner için uyarı
“Mağaza açılışları köşe kapma yarışına döndü, gözümüz kulağımız yeni yasada”
Mas Güreşi Dünya Kupası'nda Geri Sayım Başladı
16 Eylül 2021 Perşembe 21:28:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 21:29:00

TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ettiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tedavisi devam eden Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi ziyaret ettik, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Olumlu yöndeki seyrin devamı için dua ediyoruz."

Etiketler : Şentop tbmm Tedavi
"Kafaya çok takınca kanser oldum"

"Kafaya çok takınca kanser oldum"
"Biz buna değeriz"

"Biz buna değeriz"
Sertab Erener'den final konseri

Sertab Erener'den final konseri
Nişan yüzüklerini çıkardılar

Nişan yüzüklerini çıkardılar
Bebek yükleniyor

Bebek yükleniyor
Hem dizi hem ilişki bitti

Hem dizi hem ilişki bitti
Zekeriyaköy'de aşk başkadır

Zekeriyaköy'de aşk başkadır
Hayatı belgesel oldu

Hayatı belgesel oldu
Ekranda reyting savaşı

Ekranda reyting savaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER