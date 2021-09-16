TBMM Başkanı Şentop'tan Oğuzhan Asiltürk'e ziyaret
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, hastanede tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ettiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tedavisi devam eden Oğuzhan Asiltürk Beyefendiyi ziyaret ettik, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Olumlu yöndeki seyrin devamı için dua ediyoruz."