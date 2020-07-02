TBMM Başkanı Şentop'tan Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'a tebrik telefonu
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar'ı yeniden başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
TBMM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Şentop'un, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'ı arayarak, yeniden başkanlığa seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği bildirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar’ı arayarak, yeniden başkanlığa seçilmesi vesilesiyle tebrik etti. pic.twitter.com/AkeKFBmRVa— TBMM (@TBMMresmi) July 1, 2020
- TBMM Başkanı Şentop'tan Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Zandanshatar'a tebrik telefonu
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