TBMM Başkanı Şentop'tan Lübnan'a taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, "Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların sarılmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına taziye dileklerini iletti.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Beyrut'ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan 2 vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum. Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır."
Beyrut‘ta yaşanan yıkıcı patlamanın sebebi kesinleşmese de malesef çok sayıda ölü ve yaralı var. Yaralanan iki vatandaşımıza ve Lübnan halkına geçmiş olsun diyor, yaraların tez zamanda sarılmasını diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 4, 2020
Türkiye, pek çok ülkede olduğu gibi Lübnan halkına da el uzatacaktır.
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