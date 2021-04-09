09 Nisan 2021 Cuma 21:07:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 21:07:00
TBMM Başkanı Şentop'tan Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için taziye mesajı yayımladı
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Şentop, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatını üzüntüyle öğrendim. İngiliz Kraliyet ailesine ve İngiliz halkına başsağlığı diliyor, üzüntülerini paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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