VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Stokçuluğa ağır cezalar geliyor
Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor
BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi
BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı
Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
Vakalar 50 bini geçti: Yarısından fazlası İstanbul'da
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor
Balıkesir açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
OPEC grubundan üretim artışı kararı
Muğla'da Türk kara sularına itilen 19 kişi kurtarıldı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplanıyor
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 827 bin 749'a çıktı
Koronavirüste yeni varyant alarmı
Danimarkalı sağlık yetkilisi, Omicron'un ülkesinde salgını sonlandırabileceğini öne sürdü
Hazineye ait tarım arazilerini kirayla kullanan çiftçilere müjde! Başkan Erdoğan duyurdu
İçişleri Bakanlığından "İBB" açıklaması
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak'ta Ukrayna Krizi'ni görüşmek üzere toplanıyor
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gittiğinden beri üzüntüden hastayım
ABD Başkanı Biden uçakta mahsur kaldı
DİSK'ten "Her şey çok güzel olacak" tepkisi
Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş
05 Ocak 2022 Çarşamba 00:43:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 00:44:00

TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, "Kanun teklifini geri çek" diyen Kılıçdaroğlu'na "Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin TBMM Başkanına herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, partisinin grup toplantısında kendisini hedef alan eleştirileri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine cevap verdi:

"Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanları ihale ile almışlar. Kimisi 20 yıl, 30 yıl. Şimdi bir kanun getiriyorlar. TBMM'nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Bu ne demektir? Özellikle bu lafım TBMM'yi yöneten ve başkanı olan kişiye, TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun teklifini geri çek, TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz."

"SORUMLULUKTAN UZAK BU İFADELERİ ESEFLE KARŞILIYORUM"

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Şentop, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"8 yılı SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, TBMM'de komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanına herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum.

Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanından talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum."

Etiketler : tbmm türkiye genel kurul meclis
Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de
İkizleri beklerken

İkizleri beklerken
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
İsyan ettiren ‘öldü' haberi

İsyan ettiren ‘öldü' haberi
Enbe orkestrasından yeni single

Enbe orkestrasından yeni single
Boomeranglar videodan yapılacak

Boomeranglar videodan yapılacak
Yılın son konseri

Yılın son konseri
Boşanıyor

Boşanıyor
Yılın son düğünü! Evlendiler

Yılın son düğünü! Evlendiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER