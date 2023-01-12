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12 Ocak 2023 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 20:21:00

TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'teki PKK rezaletine tepki

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Başkanı Şentop, Stockholm'de, PKK/YPG terör örgütünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan terör eylemine sert tepki gösterdi. Şentop, "NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

Etiketler : Şentop sosyal medya İsveç
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