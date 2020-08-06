TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama: 9 milletvekilinde koronavirüs testi pozitif çıktı
TBMM Başkanı Şentop: Toplam 35 persolimiz de Kovid-19 tespit edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Toplam 35 personelimizde koronavirüs tespit edildi. 9 vekilin de koronavirüs testi pozitif çıktı. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Toplam 35 personelimiz de covit 19 tespit edildi. 9 vekil de Covid 19 tespit edildi. 4 milletvekilinin tedavisi evde devam ediyor. 5 milletvekilinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Milletvekilleri ile birlikte Meclis'te toplam vaka sayısı 44' dedi.
Öte yandan Şentop, milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun ise solunum cihazından ayrıldığını açıkladı
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