TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi'ndeki provokasyona ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de Esra Elönü ile "Arafta Sorular" programına konuk oldu.

Mustafa Şentop, Star gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Esra Elönü: Fen lisesini kazanmanıza rağmen imam hatip lisesine gitmişsiniz. Akademik hayatınızda bir yolculuğa çıktığınızda, ayrıcalıklı mı hissettiniz kendinizi yoksa ayrımcılığa uğradınız?

Mustafa Şentop: -Şöyle söyleyeyim... Benim yaşadığım dönemde İmam hatipli olmanın zararlarını gördük. Ancak, rahatsız değilim... Her zaman okuduğum okulla iftihar ediyorum. Bunu başlangıçtan itibaren söyleyebiliriz iki bakımdan.

Birincisi, imam hatip lisesindeki bazı dersler, diğer liselerle mukayese edildiğinde daha azdı sınırlıydı. Bu anlamda bir dezavantajdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop (@MustafaSentop): İmam Hatipli olmanın daha sonraki yıllarda bazı zararlarını gördüm. Ama bundan rahatsız değil. Her zaman okuduğum okulla iftihar ediyorum.#AraftaSorular pic.twitter.com/9borBlsFTh — 24 TV (@yirmidorttv) January 17, 2021

İkincisi ise, imam hatip liselerine mümkün olduğu kadar, daha önce başka okullarda görev yaparken inceleme, soruşturma, disiplin cezası almış hocalar gönderilirdi.

Bunu teorik olarak söylüyorum. Aslında biz bunun faydalarını da gördük. Hocalarımızın arasında gayretli hocalarımız vardı. Öğrenciye faydalı olmak anlamında bunu okuldaki tüm hocalarımız için söyleyebilirim.

Başka bir şey... İmam hatip lisesi olmak, bir nevi ikinci sınıf bir okul öğrencisi olmak anlamına geliyordu.

Lise sondayken, Tekirdağ'da yeni açılmış bir dershane vardı. Babamın arkadaşıydı İhsan Hoca, ısrar edince bir buçuk ay sonra ben de dahil oldum. Dahil olduktan bir hafta sonra bir deneme sınavı yapıldı. Açık ara birinci oldum.

Bu tartışma konusu olmuş, liselerin hocaları gelip, 'İmamhatipten birisi nasıl birinci olur?' gibi dershane sahibini sıkıştırmışlar. O da 'Çağırayım siz imtihan edin.' demiş. Ben de 'Her zaman hazırım imtihan edilmeye.' dedim.

Esra Elönü: Boğaziçi'ndeki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversitedeki öğrencilik yıllarınızda protest bir öğrenci miydiniz?

Mustafa Şentop: -Üniversite öğrenciliğimiz yıllarında dergi çıkarmıştık. Bazı eylemler olurdu. Mesela başörtüsü yasağıyla ilgili eylemler olurdu, katılırdık ve kibarca söyleyeyim, çevik kuvvet tarafından 'Müessir fiile maruz kaldığımızı hatırlıyorum.

BOĞAZİÇİ’NDEKİ PROVOKASYON



TBMM Başkanı Mustafa Şentop (@MustafaSentop): Hukuk limitlerini aşan bütün eylemlerde mutlaka hukuk dışı illegal yapıların olduğu biliniyor. Hiç şaşırtıcı değil.#AraftaSorular pic.twitter.com/5k0psBKMmS — 24 TV (@yirmidorttv) January 17, 2021

Rektör arama konusu mesela... Türkiye'de kamu üniversiteleri hazineden, yani devlet tarafından vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Dolayısıyla finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, bu anlamda kendi kendini yönetmesi, tam olarak düşünülemez. Bilimsel özerklik ayrı bir konudur, idari durum ayrı bir konudur. Bilimsel rektörlüklerle, idari rektörlüklerin ayrıldığı bazı durumlar da vardır.

Fakat, buradaki tartışma, ayrı bir konudur. Üniversitelerde reform bağlamında oturulup tartışılabilir. Fakat dediğim gibi bir kanuni düzenlemesi var ve buna dayanarak 2 seneden fazla bir süredir rektör atamaları yapılıyor. Buna 'hukuka aykırıdır demek' başka bir şeydir. Bu anlamda bunu kimse söyleyemez.

Esra Elönü: Gözaltına alınan bazı öğrencilerin terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi. Bir taraftan da 'siyasetçi istemiyoruz' derken, bir taraftan da bir takım siyasilerin bunu öğrenci dediklerimize destek verdiğini görüyoruz. Buradaki çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mustafa Şentop: -Belli hukuk sınırlarını aşan bütün eylemlerde, mutlaka organize ve hukuk dışı, illegal yapıların etkisinin olduğu biliniyor, hiç şaşırtıcı değil. Zaten Boğaziçi Üniversite öğrencisi olduğu söylenenlerin, okulun öğrencisi olmadığı, aralarında çok az sayıda bu okulun öğrencilerinin olduğu gözaltına alınanlardan tespit edilmiştir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop (@MustafaSentop): Türkiye’de öğrenciler ve akademisyenler arasında ayrımcılıklar yapılmamalıdır.#AraftaSorular pic.twitter.com/mAUPptpcfG — 24 TV (@yirmidorttv) January 17, 2021

Esra Elönü: Tarafsızlık... Mesleğiniz ve bulunduğunuz siyasi konum itibariyle hep bu anlamda sözler duyuyorsunuz. Bu tarafsızlık ne demek sizce?

Mustafa Şentop: -Çok teşekkür ediyorum bu güzel soru için. Bunu açıklama imkanı verdiğiniz için. Şundan dolayı önemli... Yani genel olarak tabii insan, sağdan soldan duyduklarıyla bir takım bilgiler ve kanaatlere sahip oluyor. Bu çok yadırganacak bir şey değil. Bilhassa siyaseti amatörce yapanlar için. Ama profesyonel olarak siyaset yapanlar, sadece kulaktan duyduğu şeylerle bir kanaat sahibi olmamalı. Hatta kanaat sahibi olup, o kanaate dayanarak başkalarını eleştirip, farklı düşünenleri de itham edecek bir cesareti nasıl buluyorlar buna hayret ediyorum. Çünkü bilgi işin temeli...

Bir kere şöyle söyleyeyim... 'Meclis Başkanı tarafsızdır' diye bir ifade, bir ibare yok. Anayasa'da yok, iç tüzükte de yok... Meclis başkanlığıyla ilgili, 1961 Anayasası'nın 84. maddesi, şimdiki anayasanın da 94. maddesi bu, yani başkanlık divanıyla ilgili madde... Oradaki düzenlemede şunu söylüyor: 'Başkan ve başkan vekilleri, mensup oldukları siyasi partilerin veya parti gruplarının Meclis içindeki veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.' diyor... İkincisi, 'Görevlerinin gereği olanların dışında tartışmalara katılamazlar.' diyor. 1961 Anayasası'nda 'Meclis başkanı oy kullanamaz.' diyor. 1982 Anayasası'nda, 'Meclis Başkanı ve yönettiği oturumlardaki başkan vekilleri, oy kullanamazlar diyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop (@MustafaSentop): Meclis başkanlığıyla ilgili Anayasa’da tarafsızdır diye bir ibare yok.#AraftaSorular pic.twitter.com/A7KT7KUMhz — 24 TV (@yirmidorttv) January 17, 2021

Dolayısıyla Anayasa'da Meclis Başkanı tarafsızlığıyla ilgili düzenleme budur. Meclis Başkanı bir siyasi partiye mensuptur. Anayasa ve İç Tüzük, partisinden ayrılmayı öngörmüyor. Böyle bir Meclis Başkanı - parti ilişkisi düzenlemiş bu anlamda.

Tartışmalarla ilgili olarak da, oturum yönettiğiniz sırada, o tartışmalara katılamıyorsunuz. Çünkü yönetiyorsunuz ve sizin bir taraf olmanız tartışmanın akıbetini etkileyebilir. Bu bakımdan katılamıyorsunuz. Son olarak da oy kullanamıyorsunuz. Meclis başkan vekilleri de hangi oturumu yönetiyorlarsa, o oturumda oy kullanamıyorlar.