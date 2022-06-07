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07 Haziran 2022 Salı 23:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 23:30:00

TBMM Başkanı Şentop'tan AP'ye tepki

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, raporla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Şentop paylaşımında, ''2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür'' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin şahsi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Şentop mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz."

Etiketler : Mustafa Şentop TBMM Avrupa Parlamentosu
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