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24 Mart 2021 Çarşamba 23:41:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 23:43:00

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı

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TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı. Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklalamalarda bulundu.

Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı. Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." diye konuştu.

Filistinli tutukların durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şentop, İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim." diye konuştu.

Etiketler : Mustafa Şentop TBMM Başkanı anayasa tartışması
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