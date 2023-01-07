TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi tarafından Keşan ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Dr. Sadık Ahmet Paneli"ne katılan Şentop, Batı Trakya Türklerinin sembol ismi merhum Dr. Sadık Ahmet'in bugün 76. doğum günü olduğunu hatırlattı ve kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, büyük mücadele veren dava adamlarının sadece hayatta yaptıklarıyla değil, öldükten sonra da sembolleşen isimleriyle büyük mücadelelere ışık tuttuğunu, Dr. Sadık Ahmet'in de Batı Trakya Türklerinin mücadelesinin bayrağı ve sembol ismi olduğunu vurguladı.

Batı Trakya'daki Türklerin mücadelesine sadece bir siyasi parti veya milletvekili olarak değil, tüm Türkiye olarak sahip çıktıklarını anlatan Şentop, "Bütün bir Türkiye olarak, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insan olarak Batı Trakya'da yaşayan kardeşlerimizin yanındayız. Onların davasının arkasındayız. Bu, Türkiye'de dönemsel olarak bir sahip çıkma meselesi değildir. Türkiye var olduğu müddetçe, 85 milyon insanımız var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakya'daki Türklerin verdiği mücadelenin, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve imza atmış olduğu taahhütlerine uyması için verdiği bir mücadele olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tarihindeki en zor dönemlerde bile istiklal ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğinin altını çizen Şentop, "Şimdi Türkiye tabii ki yüzyıl öncesinin Türkiye'si değil, çok daha güçlü bir Türkiye var. İstiklalini muhafaza etmek için, kanının son damlasına kadar mücadele eden bir milletten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞU ÇOK KIYMETLİ, DÜŞMANLIĞI ÇOK TEHLİKELİDİR"



TBMM Başkanı Şentop, son dönemlerde Yunanistan'ın Türkiye karşıtı bir tutum sergilediğini söyledi.

"Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyorlar" diyen Şentop, şöyle devam etti.

"Yunanistan'da Türkiye karşıtı bir tutumun sesini yükselttiğini belki de biraz seçimle alakalı olarak bunun gündeme taşındığını, Türkiye düşmanlığının pik yaptığını, yükseldiğini görüyoruz. Bir başka ülkeye olan düşmanlık üzerine kendi milli varlığını izah etmeye çalışan bir ülkenin bu milli varlığını koruyabilmesi, sürdürebilmesi mümkün değildir. Yunanistan'ın yapmış olduğu budur. Yunanistan kendi tarihi değerleri, kültürü üzerine değil, Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Bu, sürdürülebilir, korunabilir, savunulabilir bir şey değildir."

"Bir devlet komşularına karşı zaman zaman, uluslararası alanda bazı ülkelere dayanarak, o ülkelerin kucağına oturarak efelenmeye kalkarsa bunun başarılı olmadığını, tarihin her döneminde gördük." diyen Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan'ın yaptığı budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin belki elli birinci eyaleti olmayı da göze alacak şekilde, ekonomik ve askeri bakımdan kendi bağımsızlığını risk ve tehdit altına sokacak şekilde, gözü kara bir Türkiye düşmanlığıyla sürdürmeye çalışıyorlar. Yunanistan'a faydası yok. Yunanistan'da yaşayan insanlara, kendi halkına faydası yok. Ama Türkiye'nin de böyle bir devleti ciddiye alması, öyle bir ligde yarışan, varlığını sürdüren bir devleti ciddiye alması mümkün değil. Bu açıdan söylüyoruz ki Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı herkesin harekete geçerken, konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli olması lazım."

Doğu Akdeniz'de, adalar meselesinde hukuki durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, bu konuların gündeme geleceği, konuşulacağı ortamı Yunanistan'ın ateşleyip tetiklememesi gerektiğini, yoksa hukuken de uluslararası hukuk bakımından da bazı sürprizlere hazır olmasının icap edeceğini söyledi.

Türkiye olarak hem çevrelerinde hem de dünyada barış, istikrar ve huzur istediklerini anlatan Şentop, bunun için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

"DR. SADIK AHMET BATI TRAKYA'DA TÜRKLÜK BAYRAKTARLIĞINI ÜSTLENMİŞTİR"



Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türklüğün yılmaz savunucusu dava ve mücadele adamı Dr. Sadık Ahmet'i doğum gününde hep birlikte anmak, hak ve özgürlük mücadelesini gelecek nesillere aktarmak adına anlamlı bir panel düzenlendiğini söyledi.

Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'da Türklük bayraktarlığını üstlendiğini anımsatan Vali Kırbıyık, "Rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesi öyle bir mücadele ki sadece bulunduğu bölgede değil, sözde demokrasinin simgesi olan ya da demokrasi nağraları ve nutukları atan batının da gerçek yüzünü ortaya koyan bir mücadele. Bugün düşünün, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Yunanistan'da bağımsız milletvekili olabilmek için yüzde 3'lük bir baraj var. İşte bu barajı koyduran korkunun adı aslında rahmetli Dr. Sadık Ahmet. Bugün de bu korkuyu aynı şekilde hissettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü imkana sahip olduğunu ve her zaman Batı Trakya Türklerinin yanında olacağını vurguladı.

"BATI TRAKYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 20. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlar'da ve Batı Trakya'da Türklerin ağır bedeller ödediğini söyledi.

Batı Trakya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti daha güçlüdür, çok güçlüdür. Bundan sonra geçmişte yaşanan zulümleri ya da katliamların bir kere daha yaşanmasına, yaşatılmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez ve etmeyecektir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Tıpkı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı nasıl gerçekleştirilmişse bugün de oradaki Türk ve Müslüman azınlığa eğer bir zulüm ya da bir katliam yapılmaya kalkılırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazırdır ve bugün zaten Yunanistan'ı da bu anlamda büyük bir korku sarmıştır."

Destici, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Batı Trakya Türklerinin savunucusu Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet ise Dr. Sadık Ahmet'in bıraktığı eserleri ve fikirleri yaşatmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'da hep ilklerin adamı olduğunu anlatan Ahmet, "İlk doktorlardan olmuştur, Batı Trakya'daki ilk cerrahtır ve ilk bağımsız milletvekilidir. Toplumun sorunlarını uluslararası platformlara ilk taşıyandır. Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi DEB'i 12 Eylül 1991 tarihinde kurandır. Türk olduğu için ilk defa hapse atılandır." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Dr. Sadık Ahmet Paneli'nde, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Yağmur Gömeç, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu konuşma yaptı.

Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve DEB Onursal Başkanı Işık Ahmet'e Keşan Belediyesince verilen fahri hemşerilik beratı belgesi TBMM Başkanı Şentop tarafından sunuldu.

Panele, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, protokol üyeleri ve Batı Trakya'dan gelenler katıldı.

Panelin ardından Şentop ve beraberindekiler Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yaptı. Açılışının ardından Şentop, Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.