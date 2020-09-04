TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi Adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatına geldi.

Hastaneyi gezerek incelemelerde bulunan Şentop, yakında hizmete açılması beklenen hastane ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.

"TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ" PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunmasının ardından sosyal medyada yaptığı esprili paylaşım ilgi çekti.

Şentop, kentteki programları kapsamında açılışa hazırlanan Tekirdağ Şehir Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.

Şentop, incelemelerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesinin "H" harfinin ışığı yanmayan tabelasının olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında Trakya şivesine de atıfta bulunan Şentop, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesinde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun." ifadelerini kullandı.