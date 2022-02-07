Meclis Başkanı Şentop'tan '3. kez adaylık' açıklaması

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07 Şubat 2022 Pazartesi 12:09:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 12:09:00

TBMM Başkanı Şentop: Tartışmalar bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor

Kaynak: A

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Son Dakika Haberleri.. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım.

Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."

Etiketler : TBMM Başkanı tbmm Mustafa Şentop
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