Meclis Başkanı Şentop'tan '3. kez adaylık' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım.

Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim."