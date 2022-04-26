TBMM Başkanı Şentop Saraybosna'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ilk durağı Kovaçi Şehitliği oldu.

Şentop, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. İzzetbegoviç ve tüm Bosna şehitleri için dua okudu.

Şentop, ardından beraberindeki heyetle Başçarşı'ya yürüyerek, Osmanlı eserlerinde incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanı, daha sonra parlamento heyetiyle Bosna Hersek Halklar ve Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede güncel ve bölgesel konular ele alındı.