TBMM Başkanı Şentop: Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında boğulacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Altındağ Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin coğrafi büyüklüğünün 78 milyon hektar olduğunu belirten Şentop, bunun 22 milyon 621 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğuna işaret etti. Ankara'nın ise toplam genişliğinin 2 milyon 577 bin hektar olduğunu ancak orman varlığı ortalamasının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade eden Şentop, "Ankara’nın orman varlığı, toplam genişliğinin beşte biri kadar. Onun da ancak yarısı verimli orman vasfına sahip. Başkentimizi yemyeşil yapmak için yapılan her faaliyet çok değerli. Bu sebeple Altındağ Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı’yı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkent Ankara'nın kurtarıcı ve kurucu bir şehir ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu vurgulayan Şentop, 3 yıl sonra ikisinin de 100’üncü yılını idrak edeceklerini dile getirdi. Bugünün aynı zamanda sonbaharın en güzel günlerinden olduğuna dikkati çeken Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaç dikmek için en uygun ay. Ağaçların kışa hazırlandığı bir dönem. Altındağ'a bağlı Kavaklı köyünde Birlikte ıhlamur ağaçları dikeceğiz. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturacağız. Birçok insanımızın yıllar sonra buralara ıhlamur çiçeği toplamak için gelmesine vesile olacağız. Böylece her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız vatan topraklarımızı daha yeşil hale getirme gayreti içinde olacağız."