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06 Şubat 2023 Pazartesi 15:16:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 15:16:00

TBMM Başkanı Şentop: Deprem nedeniyle Genel Kurul çalışmaları bir hafta ertelenecek

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Danışma Kurulu toplantısı yaparak Meclisimizin bu haftaki sadece Genel Kurul çalışmalarını, önümüzdeki salı gününden itibaren devam etmek üzere, erteleme kararı aldık." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de Danışma Kurulu toplantısının ardından, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin, fay hattı üzerindeki birçok şehri ve nüfus olarak halkın önemli bir kısmını etkilediğine işaret eden Şentop, vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Şentop, bu durum üzerine, bütün siyasi partilerden bazı milletvekillerinin bölgelerine gittiğini, bazılarının da gitmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerimiz milletvekillerini, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak görevlendiriyorlar. Bu çerçevede biz, bir Danışma Kurulu toplantısı yaparak Meclisimizin bu haftaki sadece Genel Kurul çalışmalarını, önümüzdeki salı gününden itibaren devam etmek üzere, erteleme kararı aldık. Yarın bu, Genel Kurulda görüşülüp neticelendirilecek. İttifakla bu kararı aldık. Burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arkadaşımız da vardı, partisinin MYK toplantısı için ayrılmak durumunda kaldı. Tabii hep beraber, TBMM başta olmak üzere bütün milletvekillerimiz burada yaşanan bu felaketle ilgili olarak büyük bir gayret içerisindeyiz, çok yakından takip ediyoruz. Yapılabilecek olanları yapmak için de bütün arkadaşlarımız burada veya bölgelerinde çalışma içerisindeler. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi milletimize bütün arkadaşlarımız adına iletiyorum."

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

TBMM Başkanı Şentop, bir yardım kampanyası başlatılıp başlatılmayacağının sorulması üzerine, yarın bu konuda ortak bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Şentop, "Daha önce düşündüğümüz ama bu deprem felaketiyle beraber acil duruma gelen kan bağışı kampanyasını başlattık. Şeref Holü'nde, sağlık birimimizin önünde. Buradaki hem personel arkadaşlarımız hem milletvekillerimizden hem de ziyaretçi olarak gelenlerden kan bağışı alacağız. Bildiriyle ilgili de yarınki toplantı için bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

Kendisi veya yakınları enkaz altında kalan milletvekilleri bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Şentop, yakınlarıyla ilgili irtibat halinde oldukları milletvekillerinin bulunduğunu, süreci takip ettiklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, depremde enkaz altında olduğunu ifade eden Şentop, "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş Bey ile ilgili olarak bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Buraya gelmeden önce yine bilgi aldım, henüz kendisine ulaşılmış değil. Duamız, temennimiz; depremde zarar gören bütün vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması ve tahmin edilenden çok daha az bir can kaybıyla bu büyük felaketin atlatılmasıdır."

Etiketler : tbmm genel kurulu deprem kahramanmaraş felaket

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