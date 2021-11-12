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12 Kasım 2021 Cuma 19:42:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 19:43:00

TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de tarihi mekanları gezdi

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Valiliği ile esnafı ziyaret etti, tarihi yerleri gezdi.

Şentop, kentteki temasları kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile merkez Artuklu ilçesindeki tarihi çarşılarda ve Birinci Cadde'de esnafı ziyaret etti.

Antik Dara Kenti'ni gezerek, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Şentop, Deyrulzafan Manastırı'nda Başrahip Gabriel Akkurt ile görüştü.

Tarihi Kasımiye Medresesi'ni gezen Şentop, Mardin Valiliğini de ziyaret etti. Vali Demirtaş, Şentop'a, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Etiketler : şentop dara kenti gabriel akkurt
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