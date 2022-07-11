TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı.
Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Al-Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mustafa Şentop'un, Al-Ghanim'in bayramını tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilen istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısı vurgulandı.
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