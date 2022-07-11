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11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:39:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:39:00

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'in Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Kurban Bayramı vesilesiyle Al-Ghanim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Şentop'un, Al-Ghanim'in bayramını tebrik ettiği görüşmede, iki ülke arasında en üst düzeyde tesis edilen istişare mekanizmalarının ikili ilişkilere katkısı vurgulandı.

Etiketler : Şentop Kurban Bayramı Al-Ghanim
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