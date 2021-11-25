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25 Kasım 2021 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 19:09:00

TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki parlamento heyetiyle İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

Mustafa Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 18.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

TBMM Başkanı Şentop, Madrid'de gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'na katılacak.

Şentop, ziyaretinin ikinci gününde, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) ve Asya Parlamenter Asamblesi (APA) koordinasyon toplantılarına başkanlık edecek, daha sonra PAB 143. Genel Kurulu açılış töreni ile resepsiyonuna iştirak edecek.

Ziyaretinin üçüncü gününde PAB 143. Genel Kurulu'na katılacak olan Şentop, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Şentop, ikili görüşmeleri kapsamında PAB Başkanı Duarte Pacheco ile de görüşecek.

Etiketler : mustafa şentop tbmm meclis
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