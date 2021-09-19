VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sokaklar yayalara kaldı
TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
"Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır"
Turgut Aslan'dan 15 Temmuz mesajı
Provokasyon Türkiye'ye sökmedi!
Antalya'da dehşet anları! Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı
"Hadise Türkiye sınırlarını aşıyor"
Terör örgütü panikte! Şimdi de bu talimatı verdiler
ABD ve Çin karşı karşıya!
Göçmenlere Yunan zulmü! Borularla döverek Türkiye'ye ittiler
Yunanistan paniğe kapıldı
SİHA'larla tam isabet!
"Bu zulmün önüne geçeceğiz"
ABD'den tehlikeli girişim
Denizaltı krizi büyüyor!
Akılalmaz olay... İstanbul'da 12 avukat bu tuzağa düştü!
Üç Kuruş sete çıktı
Sanat merkezi gibi berber dükkanı
Karavanda hayvan barınağı
Sağlık için başladı şampiyon oldu
69 yaşında kep attı
Twitter'dan şok karar: Emoji ile tepki verme kaldırıldı
İstanbul için saat verdi
19 Eylül 2021 Pazar 17:50:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 17:50:00

TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gitti. Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.

Bugün İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar tarafından karşılanacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte yemek verilecek.

MERİTXELL BATET İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaretinin ikinci gününde, Küresel Uluslararası İlişkiler Merkezinde (IE) farklı düşünce kuruluşlarından uzmanlar ve IE'nin hocalarından oluşan bir grup katılımcıyla bir araya gelecek olan Şentop, daha sonra İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet ile görüşecek.

Şentop, Temsilciler Meclisi/Senato AB Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP İSPANYA'YA GİTTİ

İspanya Senato Başkanı Ander Gil ile görüşecek olan Şentop, ardından ziyaretin son günü olan 21 Eylül'de Granada ve Cordoba'yı ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, 22 Eylül Çarşamba günü yurda dönecek.

Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Dönemin İspanya Senato Başkanı olan Pio Garcia-Escudero, Mart 2015'te TBMM'de ağırlanmıştı.

Etiketler : TBMM İspanya Mustafa Şentop
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
‘Arıyorum' sürprizi

‘Arıyorum' sürprizi
Düğünümü tüm dünya konuşacak

Düğünümü tüm dünya konuşacak
Setler çok değişmiş

Setler çok değişmiş
Rapçi sürprizi

Rapçi sürprizi
'Şahsiyet'Meksika'da

'Şahsiyet'Meksika'da
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
İtalya'da sevgi seli

İtalya'da sevgi seli
Tarık Akan unutulmadı

Tarık Akan unutulmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER