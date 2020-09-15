TBMM Başkanı Şentop İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'u kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un makamında nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen kabulde, iki ülkenin parlamento, ekonomi ve ticari ilişkileri ele alındı. Mustafa Şentop, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle'u Türkiye'ye davet etti.
Kabulde iki ülkenin parlamentoları, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin, temasların artırılması gerektiği dile getirildi.
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