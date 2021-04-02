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02 Nisan 2021 Cuma 13:31:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 13:31:00

TBMM Başkanı Şentop: İlk defa olmuş bir şey değil

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Şentop, Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama hakkında, "Bir oylama yapılmıştır. İç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu"nun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Şentop, "Adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Güvenlik soruşturması kanun teklifindeki oylama hakkında, " 'Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler." dedi.

Şentop, "Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul'da doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

Şentop, "TBMM'de bir kanunun oylanmasıyla ilgili sorun yaşandı. Oylamada oturumu yöneten meclis başkanvekilinin 'yeterli sayıda kabul olmadığı için kanun teklifinin reddedildiğine' dair açıklaması oldu. Dün oylama tekrar edildi, maddelere geçilme kararı alındı. Burada bunu değerlendiren bazı kişilerin, yapılanın yanlış olduğu yönünde ifadeleri var. Bunların bütünü cehalet mahsulü ifadelerdir. Meclis başkanının genel kurulun işleyişiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır." dedi.

Etiketler : mustafa şentop tbmm meclis başkanı
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