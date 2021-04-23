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23 Nisan 2021 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 17:34:00

TBMM Başkanı Şentop: "Güçlü meclis güçlü millet demektir"

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23 Nisan dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda özel oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, Gazi meclisin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayarak, " "Güçlü meclis güçlü millet demektir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan özel gündemiyle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre; TBMM Başkanı Şentop, "Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü yasa dışı, hukuk dışı müdahale esasen milleti hedef almış demektir." dedi.

Şentop,"Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir." diye konuştu.

Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak kabul edip, teşvik edip, desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi farklılıkların bu çatı altında yer alması, demokratik zenginliğimizdir."

TBMM Başkanı Şentop, "101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi mücessem hali ve karargahı olmuştur." dedi.

Şentop, "Şu bilinmelidir; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir." diye konuştu.

Etiketler : tbmm mustafa şentop meclis
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