TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter üzerinden Türkçe, Fransızca ve Arapça yaptığı paylaşımda, Fransa'nın, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdüğünü belirtti.

Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz." ifadelerine yer verdi.