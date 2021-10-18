TBMM Başkanı Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın 1961'de yüzlerce Cezayirli göstericiyi katletmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter üzerinden Türkçe, Fransızca ve Arapça yaptığı paylaşımda, Fransa'nın, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdüğünü belirtti.
Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz." ifadelerine yer verdi.
Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 17, 2021
Cezayir Meclis Başkanı @boughali_brahim 'nin sözlerini tekrarlıyorum: "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz."
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