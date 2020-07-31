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31 Temmuz 2020 Cuma 22:14:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 22:14:00

TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanlarının bayramını kutladı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.

Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.

Şentop, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, Bülent Arınç, Ömer İzgi, Mustafa Kalemli, Hikmet Çetin, Yıldırım Akbulut ve Cahit Karakaş'ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüşerek bayramlarını kutladı.

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